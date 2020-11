Müdafiə Nazirliyi 1993-cü ildə şəhid olan dayısının qisasını almaq məqsədi ilə ordu sıralarına qatılaraq düşmənə qarşı rəşadətlə mübarizə aparan hərbçi haqqında video hazırlayıb.

Metbuat.az həmin videonu təqdim edir.

