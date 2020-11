“Azərbaycanın Stalinqradı” - “Güllələnmiş” Tərtərdən VİDEOREPORTAJ

Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 27-dən etibarən ermənilərin cəbhə boyunca həyata keçirdiyi təxribatlarda ən çox zərər çəkən şəhər Tərtərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Tərtəri “Azərbaycanın Stalinqradı” adlandırıb və bildirib ki, Tərtər II Dünya Müharibəsindən sonra Avropanın ən çox bomba və raket atılan şəhəridir.

Bu fakt Tərtərin necə bir dağıntı ilə üzbəüz qaldığını aydın göstərir.

Tərtər hər gün, hər saniyə erməni vəhşiliyi ilə üz-üzədir. Onu indi “güllələnmiş şəhər” adlandırmaq olar.

Daha ətraflı Baku TV-nin videosüjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.