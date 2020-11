65 saat sonra möcüzə: 3 yaşlı Elif dağıntılar altından sağ çıxarıldı - VİDEO

İzmirdə 6.9 bal gücündə zəlzələ nəticəsində dağılan binanın dağıntıları altında xilasetmə işləri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dağıntılar altından 65 saat qalan 3 yaşlı Elif Perinçek sağ tapılıb. Təcili yardımla xəstəxanaya aparılan Elifin tapılması xilasedicilərin göz yaşlarına səbəb olub.

Qeyd edək ki, İzmirdə baş verən zəlzələ nəticəsində 79 nəfər həyatını itirdi, 962 nəfər yaralandı. 8 binada axtarış-xilasetmə işləri davam edir. Zəlzələdən sonra 1120 yeraltı təkan olub.

Mənbə:Haberglobal.com

