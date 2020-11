Lənkəran sakinləri yaralı əsgərimizi böyük coşqu ilə qarşılayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecə saatlarında evinə qayıdan Rəşid Əzimzadənin gəlişini yaxınları təntənəli şəkildə qarşılayıblar.

O, Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərdə olduğunu bildirib:

“Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə qəlpə yarası aldım. Hazırda evdəyəm çox şükür. Prezdentimiz sərəncam versə, yenə gedərəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.