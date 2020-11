"Real”ın bir futbolçusu koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az “Marca”ya istinadən xəbər verir ki, həmin şəxsin adı açıqlanmır.



Bütün komandanın tezliklə koronavirus testindən keçəcəyi bildirilib. Həmin şəxsin nəticəsi yenidən pozitiv nəticələnərsə, o, karantinə alınacaq və Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin növbəti turunda – noyabrın 3-də “İnter”lə keçiriləcək oyunu buraxacaq.

