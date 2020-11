Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam rayonunu atəşə tutur.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, düşmənin atdığı mərmilərdən biri rayonun Mahrızlı kəndində orta məktəb binasına düşüb.

Bundan başqa, rayon ərazisindəki muzey binası və evlərə də ciddi ziyan dəyib.

