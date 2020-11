Prezident bu gün yeni müjdə verəcək

Bu gün Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının keçmiş Baş Naziri Binəli Yıldırımın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayəndə heyətində təmsil olunan Türkiyənin “Habertürk” saytının yazarı, professor Kürşad Zorlu görüş barədə təəssüratlarını sosial şəbəkə hesabında yazıb:

“Azərbaycan Prezidenti, cənab İlham Əliyevin qəbulunda olduq. İlham Əliyevin əhavlı olduqca yüksək idi. Hamınıza salamı var. Bu gün “İnşallah daha bir müjdə verərik” dedi.

Çox önəmli şeylər söylədi. Sabah “Habertürk”də detalları ilə yazacağam”.

