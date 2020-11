Ermənistanın Şaqen Meğryan adına “əfsanəvi könüllü” dəstəsinin 5 hərbçisi ölümündən sonra separatçı rejim tərəfindən mükafatlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı “Novosti Armeniya” yayıb.

Bildirilib ki, dəstənin məhv edilən üzvlərinə - Qorq Kirakosyan, Mxitar Qriqoryan, Erik Poqosyan, Qrayr Asryan və Edik Ayrapetyana “rəşadət medalı” verilib.

