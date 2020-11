Erməni ictimai fəal Vladimir Sarqisyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana sosial şəbəkədə müraciət edib.

Metbuat.az müraciəti təqdim edir:

"Vətəndaş Paşinyan, bizim əsgərlərimizin yataq kisələri hardadır. Nəyə görə erməni əsgəri döyüş postunda köstəbək kimi çala qazıb ora girməli, üstünə də polietilen torba örtməlidir? Niyə? Niyə? Niyə?".

Bu, erməni ordusunun hansı rəzil vəziyyətdə olduğunu göstərir.

