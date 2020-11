Qondarma rejimin "müdafiə nazirinin müavini" Artur Sarkisyan MƏHV EDİLDİ

Qondama Dağlıq Qarabağ rejiminin "müdafiə naziri"nin müavini, polkovnik Artur Sarkisyan məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polkovnik Artur Sarkisyan 4 iyul 2020-ci ildə "Müdafiə naziri"nin müavini və "Müdafiə Ordusu" komandirinin müavini təyin edilmişdi.

Qeyd edək ki, ötən həftə qondarma rejimin “müdafiə ordusunun komandanı”, general-leytenant Cəlal Arutyunyan məhv edilmişdi.

Xatırladaq ki, Artur Sarqisyanın məhv edilməsi ilə bağlı məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi oktyabrın 29-da yaymışdı. Onun 1-ci ümumqoşun ordusu komandanın müavini olduğu məlum idi. O, həm də separatçıların “müdafiə nazirinin müavini” imiş.

Mənbə: "Sputnik Armenia"

