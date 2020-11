Düşmən ölən daha 11 hərbçinin adını açıqladı - Siyahı

İşğalçı Ermənistan hərbi itkilərini açıqlamaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilər ölən daha 11 hərbçinin adını açıqlayıb.

Ermənistan ordusunun rəsmi açıqlanan itki sayı 1177-ə çatıb.

Sarkisyan Artur Sarkisoviç (1975)

Yakovlev David Armanoviç (2001)

Şakaryan Sergey Slavoviç (1974)

Virabyan Tigran Albertoviç (1977)

Mikaelyan Artem Tiqranoviç (1997)

Artak Volodyaeviç Atanesyan (1985)

Ghazaryan Azat Vaganoviç (2000)

Cavaxyan Gevorg Qrigoroviç (2001)

Mxiteran Vahe Armenoviç (2001)

Aram Arsenoviç Bağdasaryan (2002)

Nalbandyan Benjamin Qarnikoviç (2001)

Mənbə:Sputnik Armenia

