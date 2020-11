İzmirdə binaların uçmasına görə 9 nəfər həbs edildi

Türkiyənin İzmir şəhərindəa meydana gələn 6,6 ballıq zəlzələdə uçan binaların podratçıları və tikintiyə məsul şəxslər daxil olmaqla 11 nəfərdən 9-u həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, digər 2 nəfərin də saxlanılması istiqamətində işlər davam etdirilir.

Qeyd edək ki, zəlzələdən sonra İzmir şəhər prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb.

Zəlzələdə 91 nəfər ölüb, 994 nəfər xəsarət alıb. Hadisə zamanı 20 bina çöküb, 26-sı isə qəzalı vəziyyətə düşüb. Qəzalı vəziyyətdə olan binaların da sökülməsinə qərar verilib.

