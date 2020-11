"Belə olacağını gözləmirdik, qarşıda görünənlər azərbaycanlılardır" - ANBAAN VİDEO

Döyüş tapşırığı üçün hərəkətə keçən erməni hərbçilər azərbaycanlı əsgərləri görən kimi geri qayıdıb qaçmağa başlayırlar. Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri “YouTube”da yayımlanan ANNA hərbi bloqu paylaşıb. Videodan aydın görünür ki, ermənilərdən biri həyəcanla yoldaşlarına qışqırır ki, geri çəkilirik. Daha sonra sürətlə ərazidən uzaqlaşan ermənilər əsgərlərimizlə üzbəüz gəlməmək üçün qaçırlar. Prosesi qeydə alan ANNA-nın müxbiri Aleksandr Xarçenko bildirir ki, belə olacağını gözləmirdik, qarşıda görünənlər azərbaycanlılardır. Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.