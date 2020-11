Noyabrın 1-də və 2-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə müvafiq olaraq Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, u barədə Kremlin.ru məlumat yayıb.

Telefon söhbəti zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsi hərtərəfli müzakirə edilib.

