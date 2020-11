Əməkdar artist Nuriyyə Hüseynovadan xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndənin oğlunu cəbhəyə yollanıb.

Nuriyyə Hüseynova bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat verib:

"Oğlumu cəbhəyə yola saldım. Dualarınızı əksik etməyin".

(big.az)

