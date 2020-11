Türkiyənin İzmir şəhərinin Seferihisar rayonunda baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 100-ə, yaralananların sayı isə 994-ə yüksəlib.

Metbuat.az Türkiyənin NTV telekanalına istinadən xəbər verir ki, 994 yaralıdan 147-nin müalicəsi müxtəlif xəstəxanalarda davam edir.

Xatırladaq ki, oktyabrın 30-da Seferihisar rayonunun sahilində 6,6 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Yeraltı təkanların ocağı 16,54 km dərinlikdə olub.

