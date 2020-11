İzmir zəlzələsindən 91 saat sonra möcüzə baş verdi - FOTOLAR

İzmirdə meydana gələn zəlzələdən 91 saat sonra 4 yaşlı qız dağıntılar altından sağ çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İzmir Bələdiyyə sədri özünün sosial media hesabında yazıb:

"Uçan binanın dağıntılarından hamımızı həyəcanlandıran bir xəbər gəldi. Xilasetmə heyətimiz bir uşağı qurtardı. İnşallah sağ-salamat çıxarılacaq. Ümidlə gözləyirik".

Sözügedən uşaq Ayla Gezgini dağıntılar altından sağ çıxarmaq mümkün olub. Onu qurtaran heyət üzvlərindən biri proses barədə deyib:

"Qabyuyan maşın gördüm, arada idi. Əlini salladı. Çox gözəl gülümsəyirdi, sanki heç dağıntılar altında deyilmiş kimi".

Mənbə: Milliyet

