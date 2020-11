Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Sergey Narışkin bu gün ABŞ-da nəticələri açıqlanacaq seçkilərlə bağlı şok iddia ortaya atıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Narışkin seçkilərin nəticələrindən sonra məğlub olan tərəfin bununla barışmayacağını və ABŞ-da insanların küçələrə axışacağını deyib:

"Radikalların küçəyə çıxacağını düşünürük. Ölkədə sosial böhran getdikcə dərinləşəcək".

Qeyd edək ki, ABŞ-da prezident seçkilərində Co Bayden və Donald Tramp yarışır.

Mənbə: Haber7

