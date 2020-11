Ermənistan silahlı qüvvələri bu gün Tərtər rayon Səhləbad kənd ərazisinə 2 ədəd qadağan olunmuş fosforlu mərmi atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparılması mümkün olmadığı üçün Azərbaycan Respublikasının Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşları tərəfindən mərmilər zərərsizləşdirilib.

