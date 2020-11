Kiçik çavuş Rüfət Arifoğlu baş tuşlayıcı kimi verilən göstəricilərə əsasən topu hazır vəziyyətə gətirib düşmən hədəfinə tuşlayaraq sərrast atışla onu məhv edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin daha bir qəhrəman hərbçimiz haqda yaydığı videoda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.