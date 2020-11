Vyanadakı terrora görə məsuliyyəti İŞİD öz üzərinə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, bazar ertəsi axşam naməlum şəxslər Avstriya paytaxtının mərkəzində bir neçə hücum təşkil ediblər. Hadisə nəticəsində hücumçulardan biri və dörd mülki şəxs həlak olub. Daha 18 nəfər yaralanıb.

Hökumət baş verənləri terror aktı kimi dəyərləndirib. Avstriyada üç günlük milli matəm elan olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.