Nazir hökumət adından başsağlığı verdi

Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayev noyabrın 3-də Əfqanıstan İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyinə gedərək, müvəqqəti işlər vəkili Əziz Rəhman Faiq ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş Nazirin müavini Kabil şəhərindəki təhsil mərkəzində törədilmiş terror aktı nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından həlak olanların ailələrinə, Əfqanıstan Hökumətinə və qardaş Əfqanıstan xalqına başsağlığı verib, yaralananların tezliklə sağalmasını diləyib.



Baş Nazirin müavini səfirlikdə açılan matəm kitabına ürək sözlərini yazıb.



