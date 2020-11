Azərbaycan Ordusunun əsgəri Şirinov Nicat Tahir oğlu heyət nəfəri kimi verilən tapşırıqları cəld və çevik şəkildə yerinə yetirir. O, mərminin topa doldurulmasında yüksək əzmkarlıq göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı video-məlumatda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.