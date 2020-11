Tramp seçkidə qalib gəldiyini AÇIQLADI

Donald Tramp ABŞ-da prezident seçkilərində qalib gəldiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, O, Ohayo, Texas, Florida, Corciya, Şimali Karolina, Pensilvania, Miçigan, Viskonsin-də demokrat namizəd Co Baydeni səs sayı ilə geridə qoyub.

“Bizə qələbə üçün bu ştatların hamısı lazım deyil”, - deyə Tramp amerikalılara dəstəklərinə görə təşəkkür edib.

ABŞ prezidentliyinə Demokratik Partiyadan namizəd Cozef Bayden də seçicilər qarşısında çıxış edib.O bildirib ki, qələbəyə inanır.



“Biz qələbəyə yaxınıq. Hər səs sayılacaq. Biz nəticədən razıyıq”.

Onun sözlərinə görə, səslərin sayılması bir az gecikə bilər.

Cozef Bayden səsvermənin nəticələrinin noyabrın 4-də yerli vaxtla səhər saatlarında məlum olacağını bildirib. Bununla belə demokrat namizəd nikbin ovqatda olduğunu da vurğulayıb.



Mənbə:Cnnturk.com

