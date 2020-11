​Azərbaycanlı jurnalistdən “WarGonzo”-ya ULTİMATUM – VİDEO

Semyon Peqov “WarGonzo” youtube kanalının təxribatçı ermənipərəst rəhbəridir. 27 sentyabrdan bu günə qədər davam edən müharibədə o, təxribat xarakterli materiallar hazırlayaraq, Azərbaycanı işğalçı adlandırıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, S.Peqovun yalançı ittihamlarını yerlə bir edən azərbaycanlı hərbi jurnalist Fərdin İsazadə Peqovu faktlarla susdurub.

O, ordumuz tərəfindən məhv edilən erməni texnikalarının görüntülərini yayımlayıb. Eyni zamanda üç dəfə elan edilən, amma Ermənistan tərəfinin pozduğu humanitar atəşkəsdən də söz açıb.

