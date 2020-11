ABŞ prezidentini seçir - SON NƏTİCƏLƏR (Yenilənir)

ABŞ-ın hazırkı prezidenti, Respublikaçılar Partiyasının namizədi Donald Tramp səslərin hələ sayılıb qurtarmadığı 6 ştatın 5-də birinci yerdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bületenlərin 64 faizinin sayıldığı Pensilvaniyada D.Tramp səslərin 56,1, səslərin 71 faizinin sayıldığı Miçiqanda 53,4, həmçinin 94 faizinin sayıldığı Şimali Karolinada 50,1 faizini, 80 faizinin sayıldığı Corciyada 56 faizini, 91 faizinin sayıldığı Viskonsində 51,3 faizini qazanıb.

Demokrat Partiyasının namizədi Co Bayden isə bületenlərin üçdə ikisinin sayıldığı Nevada ştatında səslərin 50,3 faizini əldə edib.

***

"The New York Times" ABŞ-da Prezident seçkilərinin qeyri-rəsmi nəticələri ilə bağlı məlumatlar təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qeyri-rəsmi nəticələrə görə, Kentukkidə Tramp, Vermontda Bayden üstünlük qazanıb.

ABŞ prezidenti Tramp Kentukki ştatında 53,7% səs toplayıb. Vermontda isə Bayden 62,7% səs toplaya bilib.

Bununla yanaşı, Tramp Qərbi Virciniya əyalətində rəqibi Baydeni üstələyə bilib. Məlumat üçün bildirək ki, Qərbi Virciniyada qazanan son demokrat 1996-cı ildə Bill Klinton olub.

Missisipidə də Trampın daha çox səs topladığı bildirilir. Massaçusetsdə isə Bayden üstünlük əldə edib.

Hazırda ümumi vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, iki rəqib arasında mübarizə davam edir.

Mənbə: "Associated Press"

