Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixeil Saakaşvili koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Saakaşvili bu barədə “Pirveli” telekanalına müsahibəsində bildirib.

Sabiq prezident deyib ki, xəstəliyi yüngül formada keçirir və artıq sağaləb:

“Bir neçə həftə bundan əvvəl bu xəstəliyi keçirmişəm. Biz tövsiyələrə əməl etməliyik, lakin qorxmamalıyıq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.