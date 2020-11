Tramp qızını hədələdi, O da Trampa səs verdi

Leydi Qaqa Coi Baydeni dəstəklədiyinə görə Donald Trampın hədəfinə çevrildi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbəbdən məşhur müğənninin atası Coe Qermonotta seçkilərdə Trampa səs verdiyini bildirib.

34 yaşlı müğənninin 63 yaşlı atası Twitter-də seçkilərdə Donald Trampı dəstəklədiyini açıqlayıb. Leydi Qaqanın atası Coe Qermonotta deyib ki o, Donald Trampın qızına dediyi sözlərdən incimir.

Məlumat üçün bildirək ki, Donald Tramp Pensilvaniya ştatında son mitinqində çıxışı zamanı Qaqanı tənqid etmişdi

''İndi onun (Joe Biden) Laydi Qaqası var. Laydi Qaqa haqqında çox şeyi bilirəm.O heç də yaxşı deyil. Mən sizə onunla bağlı çox hekayələr danışa bilərəm''.

Mənbə: Cnntürk.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.