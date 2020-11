İranın İlam neft-kimya zavodunda güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın olefin sıxılmış qaz bölməsində qeydə alınıb.

Yanğını söndürmək üçün İlam əyalətinin bir neçə bölgəsindən yanğınsöndürənlər hadisə yerinə cəlb olunub.

Yanğın barəsində ətraflı məlumat verilməyib.

