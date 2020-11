Koronavirusdan həyatını itirən şəxs seçkidə qalib gəldi.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Şimali Dakota ştatında koronavirusdan həyatını itirən respublikaçı namizəd Devid Endal Konqresə seçkilərdə qalib gəlib.

Seçilən namizəd oktyabrın 5-də, vəfat etdiyi üçün onun adı namizədlər siyahısından çıxarılmayıb.



Bundan sonra respublikaçılar komitə vasitəsilə Endalın yerinə təyin etmək üçün başqa namizəd seçəcəklər.

Mənbə: News.ru

