SON DƏQİQƏ: Laçın dəhlizi bağlandı

İşğal edilən Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən Laçın dəhlizi bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şuşan Stepanyan özünün “Facebook” səhifəsində məlumat yayıb.

Göründüyü kimi, keçmiş Dağlıq Qarabağın xaricində olan və 1992-ci ildə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycanın Laçın bölgəsinin bir hissəsi olan Laçın dəhlizi, erməni əhalisinin Qarabağdan Ermənistana kütləvi qaçışı səbəbindən bağlanıb.

Bir gün əvvəl separatçıların “lideri” Arayik Arutyunyan məmurların Qarabağdan Ermənistana kütləvi şəkildə köçməsi anonsunu verib.

İkinci Qarabağ müharibəsinin əvvəllərində Ermənistan Qarabağdan işğal altındakı Kəlbəcər bölgəsindən keçən ikinci yolu da bağlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.