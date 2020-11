UEFA “Qarabağ”ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurlan İbrahimovu cəzalandırıb.

Metbuat.az “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qitə futbol qurumunun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, Nəzarət, Etika və İntizam Orqanı ayrı-seçkilik xarakterli sözlərə görə “Qarabağ”ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurlan İbrahimovun futbolla bağlı fəaliyyətinə müvəqqəti olaraq qadağa qoyulur.

Məsələ ilə bağlı tam qərar isə sonra açıqlanacaq.

