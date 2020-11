Noyabrın 4-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində bölmələrimizə qarşı düşmənin diversiya cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Ciddi döyüş itkiləri verən düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupu geri çəkilməyə məcbur edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.