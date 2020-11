“Televizora baxırdıq. Birdən gördüm ki, uşağı göstərirlər. Birinci inanmadım. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Biz fəxr edirik ki, vətən üçün belə oğul böyütmüşük”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri sosial şəbəkələrdə fotosu ən çox paylaşılan əsgər Vüsal Şahkərimovun anası İlahə Şahkərimova AzTv-nin reportajında bildirib.

Sözügedən reportajı təqdim edirik:

