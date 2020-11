ABŞ-da seçkilərdə Bayden səs fərqində Trampı qabaqlayır

ABŞ-da ümumi seçkilərdən bir gün sonra gərgin gözlənti və qeyri-müəyyənlik mühiti davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, səslərin sayılması bir sıra əsas ştatlarda hələ də davam edir.

Namizədlərdən hansının (respublikaçı Donald Tramp və ya demokrat Cozef Bayden) qalib olmaq üçün 270 seçici səsini toplayacağı bəlli deyil.

Associated Press veb saytındakı ABŞ-ın interaktiv xəritəsində Miçiqan (16 seçici), Pensilvaniya (20 seçici), Şimali Karolina (15 seçici), Corciya (16 seçicilər), Nevada (6 seçici) və Alyaska (3 seçici) ştatları hələ də partiya rənglərinə boyanmayıb - Respublikaçılar üçün qırmızı, Demokratlar üçün mavi rəng.

Məlumata əsasən, hələki C.Bayden 248, Donald Tramp isə 214 səs toplayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.