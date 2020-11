Hər kəs maska istifadə etsə, yoluxma faizi aşağı olar - TƏBİB

Bir-biri ilə təmasda olan hər iki insanın tibbi maskadan istifadə etməsi vacibdir. Hər iki tərəf maskadan istifadə edərsə, yoluxma faizi 1-dən aşağı olar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in Elmi Komitəsinin sədri, Elmi Tədqiqat Profilaktika İnstitutunun direktor müavini, professor Akif Qurbanov deyib.

Onun sözlərinə görə, tibbi maskalar həm onu istifadə edən insanı, həm də onun təmasda olduğu şəxsi virusdan qoruyur.

A.Qurbanobv əlavə edib ki, düzgün qorunma tədbirləri insanı virusdan qoruya bilər. Amma qorunma tədbirlərinə düzgün əməl edilməzsə, insanın virusa yoluxmayacağına heç kim təminat verə bilməz:

“Bu qaydaları hamı bilməlidir və hamı maska gəzdirmək xatirinə maska taxmamalıdır. Maska bizi virusdan qoruyan maska olmalıdır. Digər qayda odur ki, əllər təmiz, diqqətlə yuyulmalıdır. Əllər yuyulduğu zaman yalnız ovucun içi, arxası deyil, onun bütün səthi diqqətlə yuyulmalıdır. Əllər bu cür yuyulduqda əl dərisində olan virus bizi tərk edə bilər. Bəzən insanlarda belə səhv təsəvvür yaranır ki, qorunma tədbirləri bizi heç virusdan qorumur. Amma bu, o halda qorumur ki, qaydalara düzgün riayət edilmir. Maskadan düzgün istifadə etmək, əlləri düzgün yumaq, maksimum şəkildə sıx təmaslardan çəkinmək lazımdır. Bu məsələlərə düzgün əməl olunsa, nəinki COVİD, sizi əmin edirəm ki, biz heç bir tənəffüs sistemi xəstəlikləri, o cümlədən qrip və qripəbənzər xəstəliklərlə xəstələnməyəcəyik”.

A.Qurbanov qeyd edib ki, nazik və ya qalın olmasından asılı olmayaraq, bütün maskalar insanı az və ya çox dərəcədə virusdan qoruyur. Maskanın parçasının sıxlığı nə qədər çoxdursa, onun virusdan qorunmaq imkanı o qədər çoxdur:

“Amma cərrahi maskalar insanı virusdan qorumaq üçün yetərlidir. Yetər ki, bu maskanı hamı istifadə etsin və hər kəs də onu düzgün taxsın”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.