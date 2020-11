Azərbaycan dünyanı erməni faşizmindən xilas edir - AÇIQLAMA

"Azərbaycan nəinki regionu, hətta dünyanı faşizm bəlasından xilas edir"-

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Sədaqət Vəliyeva deyib. O vurğulayıb ki, tarixə ləkə kimi düşən bu faciələrə görə Ermənistan məsuliyyətdən boyun qaçıra bilməyəcək:

"Bu gün işğal altında olan ərazilər azad olunduğu kimi gün gələcək bu müharibə cinayətlərini törədənlər də hərbi tribunallarda əməllərinə görə cavab verəcək.

75 il öncə nasistlərin törətdiyi cinayətlər cəzasız qalmadığı kimi onların xələfləri olan erməni faşistlərinin də hərbi cinayətləri cəzasız qalmamalıdır. Döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun dərs verdiyi Ermənistanın gücü günahsız dinc əhaliyə, qadınlara, uşaqlara çatır və bu səbəbdən də xaincəsinə mülki əhalini hədəf seçir.

Onların məqsədli şəkildə Gəncəyə, Bərdəyə, Tərtərə və başqa yaşayış məntəqələrinə beynəlxalq səviyyədə qadağan olunmuş raketlərlə hücum etməsi də dövlət səviyyəsində həyata keçirdikləri terrorun göstəricisidir.

Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan Ordusu Gəncənin də, Bərdənin də qisasını yerdə qoymur, düşmənə ağır zərbələr endirir, torpaqlarımızı işğaldan azad edir".

Millət vəkili vurğuladı ki, tarixdə heç bir hərbi və beynəlxalq cinayət cəzasız qalmayıb. Biz bunun tarixi və əyani sübutları ilə dəfələrlə qarşılaşmışıq. Azərbaycan xalqı da Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi tərəfindən kütləvi qətlə və soyqırıma məruz qalıb. Bu gün də Azərbaycan xalqı erməni faşizmindən əziyyət çəkir.



''Təkcə sentyabrın 27-dən başlanan hərbi əməliyyatda ermənilərin hərbi zonadan kənarda yerləşən yaşayış məntəqələrinə ballistik raketlər və qadağan edilmiş kasetli bombalarla hücum etməsi nəticəsində 91 nəfər dinc sakin həlak olub, o cümlədən 1 körpə, 10 uşaq, 27 qadın qətlə yetirilib.

Müasir dövrdə bu cür cinayətlərə susmaq ən böyük ədalətsizlik və qətliam törədən faşistlərin daha da həvəsləndirilməsi olar. Ona görə də, 75 il öncə nasistlərin törətdiyi cinayətlər cəzasız qalmadığı kimi onların xələfləri olan erməni faşistlərinin də hərbi cinayətləri cəzasız qalmamalıdır".

S.Vəliyeva diqqətə çatdırıb ki, dünya Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin Qarabağa terrorçuları gətirməsinə, Azərbaycana qarşı vuruşdurmasına susmamalı, erməni faşistlərinin bu əməlləri cəzasız qalmamalıdır:

"Qarabağda hərbi əməliyyatların başlandığı ilk günlərdə bəzi dövlətlərin başçıları və mediaları Azərbaycanı və Türkiyəni ittiham edirdilər. Lakin sonradan üzə çıxan faktlar bir daha isbatladı ki, Azərbaycan muzdlulardan istifadə etmir, əksinə, Ermənistan Qarabağda terror yuvası salıb.

Muzdluların və yaraqlıların Ermənistan ordusunda vuruşması, əcnəbi vətəndaşların orduya cəlb edilməsi və Qarabağa göndərilməsi demək olar ki, adi hal alıb. Lakin Azərbaycanı və Türkiyəni ittiham edən ölkələr, medialar bu dəfə susmağa üstünlük verdilər.



Niyə? Bu qədər ikili standartlar nə üçündür? Bir halda ki, Azərbaycan nəinki regionu, hətta dünyanı faşizm bəlasından xilas edir, niyə ölkəmizə qarşı ədalətsizlik olmalıdır? Axı, sabah bu faşistlər başqa təxribatlar da törədə bilərlər. O zaman məsuliyyət kimin üzərində olacaq?

Ona görə də, Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi bu cür beynəlxalq cinayətlərinə görə də cəzasını almalıdır".



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

