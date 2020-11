Ermənilərin döyüş PUA-sı var? - AÇIQLAMA

Ötən gün Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Şuşan Stepanyan Qarabağdakı döyüşlərdən yeni video paylaşmışdı. Video PUA vasitəsilə çəkilmişdi.

Sosial şəbəkələrdə və bəzi KİV-lərimizdə həmin çəkilişin Rusiya istehsalı olan "Orion" PUA-sı vasitəsilə aparıldığı yazıldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən siyasi-şərhçi Elçin Alıoğlu deyir ki, Rusiyadakı AFK "Sistema"ya daxil olan "Kronştadt" şirkətinin istehsal etdiyi "Orion-E" orta yüksəklikli böyük uçuş sürəyinə malik PUA-dır.



''Əsasən vizual, radiolokasiya və radiotexniki kəşfiyyat üçün nəzərdə tutularaq bəlirlənmiş bölgədə uzunmüddətli patrul uçuşlarında istifadə olunur. Bununla belə, "hava-yer" tipli 4 raketlə də təchiz oluna bilər.

Ermənilərin istifadə etdikləri PUA isə "Krunk 25-2 Azniv"dir''.

Elçin Alıoğlu bildirdi ki, ilk dəfə Xankəndidəki hərbi paradda nümayiş etdirilmiş bu PUA-nın qanadlarının ümumi uzunluğu 3,64 metr, hündürlüyü 70 sm, uçuş kütləsi - 50 kq, yükgötürmə qabiliyyəti 15 kq, kreyser sürəti 110 km/saat, maksimal sürəti - 140 km/saat, havada qalma sürəyi - 210 dəqiqə, siqnal ötürmə məsafəsi - 70 km, videosiqnal ötürmə məsafəsi - 100 km, maksimal uçuş yüksəkliyi 3500 metrdir.

''Sadəcə, vizual və radiokəşfiyyat üçün, görüntülər ötürmək və potensial hədəflərin koordinatlarını bəlirləmək üçün istifadə olunur. Döyüş PUA-sı deyil''.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

