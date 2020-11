Xankəndində neçə erməni qalıb?

“ Xankəndində əhalinin 30 faizi (17 min nəfər ) qalıb, onlar da sığınacaqda yaşayırlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu şəhərin “meri” David Sarkisyan bildirib.

Onun sözlərinə görə, şəhərdə hərəkət məhdudlaşdırılıb:

“Xankəndində 56 min erməni yaşayır. Qalan sakinlərin istəklərinə əsasən köçürülməsi planlaşdırılır. Buna səbəb havaların soyumasıdır”.

Qeyd edək ki, Yerevanda Qarabağdan köçən ermənilərin sosial problemlərinin həlli ilə məşğul olan qərargah yaradılıb. Bu qurum onları pensiya və müavinətlər ilə təmin edəcək.

Mənbə: Sputnik armenia

