Co Bayden xalqa səsləndi: "3 milyon səs fərqimiz var"

Seçkinin nəticələri tam açıqlanmamış demokratların namizədi Co Bayden xalqa səslənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayden açıqlamasında bildirib ki, Tramp seçki nəticələrini qəbul etmək istəmir''.

''ABŞ prezidentini xalq seçir. Bülletenlərin sayılması bitdikdən sonra qazanacağımıza əminəm. Viskonsini 20 min səslə qazandıq, Miçiqanda 35 min səslə öndəyik. Səslər get-gedə artır. Təqribi 3 milyona yaxın səs fərqi var. Bu tarixdə görülməmiş bir fərq olacaq. Seçkilərə demokratların namizədi olaraq qatıldım, amma Amerikanın prezidenti olacam. Mənə səs verənlərlə, səs verməyənlər arasında fərq olmayacaq''.

Co Bayden açıqlamasına əlavə edib ki, Amerika bir çox şey gördü, xalq olaraq susdurulmayacağıq.

''Biz zorbalığa önəm verməyəcəyik. Bu təkbaşıma mənim yox, bütün Amerikanın zəfəri olacaq''.

