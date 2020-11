Qarabağdakı qondarma rejimin rəhbəri Araik Arutunyanın yeni şəkilləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılmış məlumata əsasən Arutunyanın Şuşa şəhərinə gələrək iclas keçirdiyi bildirilir.

Həmin iclasda Ermənistanın eks-müdafiə naziri, general-polkovnik Seyran Ohanyan da iştirak edib. Amma bəzi qaynaqların iddialarına görə yayılan şəkillər bir neçə gün öncə çəkilib və yeni sayılmır.

Həmin fotoları təqdim edirik:

