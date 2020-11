Bakıda avtobuslar üçün ayrıca hərəkət zolağı salınacaq

"Bakıda avtobusların maneəsiz hərəkəti üçün ayrıca hərəkət zolağının salınması istiqamətində artıq işlər real müstəviyə keçir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Mətbuat katibi Mais Ağayev bildirib.

“Əsas məqsədimiz avtobusların maneəsiz hərəkətinə nail olmaqdır”.

Onun sözlərinə görə, paytaxtda müxtəlif beynəlxalq tədbirlər, oyunlar keçirilən zaman avtobuslar üçün ayrılmış ayrıca hərəkət zolağının faydasını gördük:

“Müvafiq qurumlarla bir neçə müddət idi ki, məsləhətləşmələr aparılırdı. Məsləhətləşmələr avtobuslar üçün ayrıca hərəkət zolaqlarının hansı küçələrdə, hansı yollarda olması ilə bağlı idi. Bütün bunların hamısı kompleks şəkildə təhlil edilirdi. Yolun infrastrukturu da bunun üçün uyğun olmalıdır. Artıq müəyyən küçələrlə bağlı razılıq var”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.