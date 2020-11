Bu il rekord sayda prezident təqaüdçüsü ATU-nu seçdi - SİYAHI

Hər il olduğu kimi 2020-2021-ci tədris ilində də Azərbaycan Tibb Universitetinə (ATU) daxil olan tələbələr arasında prezident təqaüdçüləri də var.

Universitetdən Metbuat.az-a bildirilib ki, prezident təqaüdçüləri üzrə rekord say ATU-dadır. Bu il ATU-nun yeni tələbələrindən 24 nəfəri prezident təqaüdçüsüdür.

Qeyd edək ki, hər il ATU rəhbərliyi ilə prezident təqaüdçüləri arasında görüş keçirilir. Lakin bu il ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyət səbəbindən görüş baş tutmayıb.



ATU-nunun prezident təqaüdçülərini sizə təqdim edirik: Elmir İsmayılov, İlyas İlyaslı, Həsənbala Əliyev, Nəzrin Rəfiyeva, Nəzrin Kazımova, Araz İsrafilov, Pərizad Hüseynli, Nəriman Həsənov, Xətai Əzimli, Allahverdi Sayılov, Şəfa Abdullayeva, Əli Quluyev, Aytən Cəfərova, Fərid Hüseynov, Davud Əhmədzadə, Sücahət Quliyeva, Aqil Nəzərov, Məhin Məmmədova, Məhəmməd Qallacov, Ayxan Çələbiyev, Aytac Məmmədova, Oruc Muradov, Vüsal Abdullayev, Nərmin Cabbarlı.

