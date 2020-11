Bu gün Azərbaycan ordusunun zəfərli əks-hücum əməliyyatlarından 40 gün keçir. 40 gün ərzində Azərbaycan ordusu 4 şəhəri, yüzlərlə kənd və qəsəbəni erməni işğalından azad edib.

Metbuat.az Azərbaycan ordusunun 40 günlük zəfər yürüşünün epizodlarını təqdim edir:

Qeyd edək ki, videonuMedia Təhlil Mərkəzinin departament rəhbəri Elvin Şirinov hazırlayıb.

