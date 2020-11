ABŞ prezident seçkilərinin yekun nəticələri hesablanır. Bülletenlər hələ də sayılır, lakin bu saata qədər demokrat Co Bayden böyük bir fərqlə liderlik edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə seçkinin nəticələri ilə barışmayan insanlar küçələrə çıxır, qarışıqlıq yaradırlar. Ətrafda isə polis yoxdur.

Qeyd edək ki, son hesablamalara görə, Cozef Bayden 72 110 951, Donald Tramp isə 68 643 544 səs toplayıb.

