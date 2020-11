“Bayraktar”lar yeni dizaynda istehsal olunacaq - FOTO

Türkiyənin “Bayraktar TB2” pilotsuz uçuş aparatları yeni dizaynda istehsal olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son dövrlərdə, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasında hərbi əməliyyatlarda qazandığı uğurlarla diqqət cəlb edən “Bayraktar”ın ön hissəsi köpək balığının ağzı formasında dizayn ediləcək. Yeni dizaynın müəllifi Ömər Erkmendir.

Qeyd edək ki, “Bayraktar TB2” pilotsuz uçuş aparatının yaradıcısı Selçuk Bayraktardır. Bu aparatlar 2014-cü ildən Türkiyə ordusunda istifadə olunmağa başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.