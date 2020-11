Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş meydanında atıb qaçdığı və qənimət olaraq ələ keçirdiyimiz hərbi texnikaların görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən həmin görüntüləri təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.