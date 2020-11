Hikmət Hacıyev “Sərhədsiz reportyorlar”ın iddiasına CAVAB VERDİ

“Sərhədsiz reportyorlar” təşkilatının 80 nəfər yerli və xarici jurnalistin Xankəndindən təhlükəsiz çıxa bilməməsi ilə bağlı açıqlamasına Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, H.Hacıyev deyib:

“Bununla əlaqədar bildiririk ki, Xankəndi ilə Ermənistan arasındakı “Laçın dəhlizi”ni bağlayan məhz Ermənistandır. Dünən Ermənistan tərəfi açıqlama verərək, yolu bağladığını bildirmişdi”.



“Ümumiyyətlə, Xankəndindən Ermənistana iki yol var. Biri Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu ərazisindən keçərək Ermənistanın Vardenis rayonuna doğru gedir. Digər yol isə “Laçın dəhlizi” vasitəsi ilədir. Bu günə olan məlumata görə hər iki yol Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətindədir”,- H.Hacıyev əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.