Müğənni Xatirə İslam Qarabağ müharibəsinə həsr olunan “Kəndinə qayıdır Xan” mahnısını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yeni işini “İnstagram” səhifəsində yayımlayıb. Klipdə müharibə dövründə çəkilmiş real kadrlar da yer alıb. Video qısa müddət ərzində minlərlə insan tərəfindən bəyənilib.

Sözügedən klipi təqdim edirik:

