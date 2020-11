Şəhidimiz Şahin Allahyarovun son arzusu... - VİDEO

"Nə isə olsa, heç vaxt ağlamayın. İmkan verin rahat yatım mən".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Quba rayonunun Zizik kəndindən olan şəhidimiz Şahin Allahyarov şəhadətindən əvvəl öz arzularını telefonun yaddaşına köçürərkən deyib. Onun həyat yoldaşından istəyi isə belə olub: "Nəs olsa oğlumuza mənim adımı qoyarsan. Onlara deyərsən ki, atanız sizi çox istəyirdi, canından keçə biləcək qədər çox istəyirdi”.

Şəhid Şahin Allahyarov ata və anasına da müaciət edib və bildirib ki, hər zaman valideyinlərinin onunla fəxr etməsini istəyib.Həmin kadrları təqdim edirik:

